Пенсионер стал жертвой разбойного нападения в центре Петербурга. 48-летний Муроджон позарился на его сумку. В попытках отобрать желаемое он изрезал руку владельца.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 ноября, накануне ночью в полицию обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что в 1:30 у дома
Через час по горячим следам подозреваемый был задержан на Большой Морской. Им оказался 48-летний Муроджон, житель деревни Старая Всеволожского района. Полиция изъяла похищенное и возбудила уголовное дело по статье «Разбой». По данным «Фонтанки», нападавший судим за грабёж и кражу. В 2013 году он получил 7 лет лишения свободы, но в 2018-м был освобождён с заменой оставшегося срока заключения на исправительные работы.
Разбой попал на видео. На кадрах видно, как Муроджон вцепился в сумку и пытается её отобрать, тыча ножом в руку пенсионера. Последний выходит из схватки победителем, тогда преступник делает ещё одну попытку, хватает валяющиеся на асфальте вещи и отбегает.
Фонтанка.ру