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Неуклюжий разбой на Колокольной попал на видео. Раненый пенсионер смог отвоевать сумку

Пенсионер стал жертвой разбойного нападения в центре Петербурга. 48-летний Муроджон позарился на его сумку. В попытках отобрать желаемое он изрезал руку владельца.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 ноября, накануне ночью в полицию обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что в 1:30 у дома № 4 по улице Колокольной неизвестный нанёс ему резаное ранение правой кисти, похитил сумку с кошельком, ключами и картой, после чего сбежал.

Через час по горячим следам подозреваемый был задержан на Большой Морской. Им оказался 48-летний Муроджон, житель деревни Старая Всеволожского района. Полиция изъяла похищенное и возбудила уголовное дело по статье «Разбой». По данным «Фонтанки», нападавший судим за грабёж и кражу. В 2013 году он получил 7 лет лишения свободы, но в 2018-м был освобождён с заменой оставшегося срока заключения на исправительные работы.

Разбой попал на видео. На кадрах видно, как Муроджон вцепился в сумку и пытается её отобрать, тыча ножом в руку пенсионера. Последний выходит из схватки победителем, тогда преступник делает ещё одну попытку, хватает валяющиеся на асфальте вещи и отбегает.

Фонтанка.ру

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Комментарии (10)

local_
Ну вот,закроют Муроджона,значит ещё минус один работник для строительной отрасли.
Поэтому и просят побольше Муроджонов присылать.
USSR_forever
ну и где, прашивается, тревожные кнопки для вызова полиции на каждом углу? неужели так сложно попилить ещё немного бюджетных денег, но сделать город реально чуточку безопаснее?!
261847251
Муроджон, с вероятностью 99% - не коренной житель Всеволожского района.
Почему после освобождения из мест заключения он не был отправлен на Родину с запретом посещения РФ лет на 20?
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