Пенсионер стал жертвой разбойного нападения в центре Петербурга. 48-летний Муроджон позарился на его сумку. В попытках отобрать желаемое он изрезал руку владельца.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 ноября, накануне ночью в полицию обратился 61-летний мужчина, который сообщил, что в 1:30 у дома № 4 по улице Колокольной неизвестный нанёс ему резаное ранение правой кисти, похитил сумку с кошельком, ключами и картой, после чего сбежал.



Через час по горячим следам подозреваемый был задержан на Большой Морской. Им оказался 48-летний Муроджон, житель деревни Старая Всеволожского района. Полиция изъяла похищенное и возбудила уголовное дело по статье «Разбой». По данным «Фонтанки», нападавший судим за грабёж и кражу. В 2013 году он получил 7 лет лишения свободы, но в 2018-м был освобождён с заменой оставшегося срока заключения на исправительные работы.

