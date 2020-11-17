NYT: Трампа уговорили не наносить удар по ядерному объекту в Иране

Президента США Дональда Трампа на днях на отговорили от идеи нанести удар по подземному заводу по обогащению урана в иранском Натанзе, сообщила 16 ноября газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц страны.
На совещании в Белом доме 12 ноября, после информации о значительном увеличении ядерных запасов в Иране, Трамп, по словам источников издания, интересовался, какие у него есть варианты конкретных действий в отношении завода. Как утверждается в публикации, речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке. Коллеги, в том числе вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео, отговорили главу государства от идеи применить силу. Удар по заводу в Натанзе может превратиться в масштабный конфликт в, возможно, последние недели Трампа на посту президента.
Участники заседания покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы США против Ирана исключено. Однако, по словам официальных лиц, Трамп все ещё ищет способы нанести удар по иранским активам и союзникам, включая ополченцев в Ираке.
ТАСС со ссылкой на сообщение Reuters от 11 ноября напоминает: Международное агентство по атомной энергии в конфиденциальном докладе сделало вывод о том, что Тегеран продолжает наращивать объемы низкообогащенного урана выше уровня, который был заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году и ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.