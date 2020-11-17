«А то некоторые садятся дома на диван». Онищенко рассказал, как помочь организму во время пандемии

В интервью радио Sputnik он предположил, что высокая заболеваемость коронавирусом в России в ближайшее время будет сохраняться. Сейчас ситуация осложняется наступлением холодов, поэтому важно, чтобы в домах была адекватная температура. «Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции», — цитирует слова Онищенко радиостанция 17 ноября.

Как долго это продлится, зависит от «проэпидемичивания популяции»: чем быстрее популяция выработает барьерный иммунитет, тем лучше, пояснил врач.

Чтобы повысить сопротивляемость организма инфекции, нужно хорошо питаться, держать себя в тонусе, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. «Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель — а от этого и депрессия, и подавленность, и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни», — уверяет Геннадий Онищенко.

Тотальные ограничения во время пандемии, по его мнению, значительного эффекта не дают, важнее действовать точечно. «Людей, которые болеют легко, надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не были источниками заражения. Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача — это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска. Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции, — сказал Геннадий Онищенко. — В данном случае ковид — это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению».