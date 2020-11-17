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17.11.2020 00:19
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В Москве за сутки от COVID-19 умерли 74 человека

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 74 человека, следует из данных оперативного штаба.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. общее количество жерв пандемии в столице России достигло 7933.

Днем ранее сообщалось о 72 умерших.

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