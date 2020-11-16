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16.11.2020 18:15
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Велосипедиста, ударившего школьника в Петербурге ножом, отправили на Новый год в изолятор

Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать петербуржца Андрея Михайлова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 ноября, мужчина обвиняется в покушении на убийство 16-летнего подростка.

Как писала «Фонтанка», конфликт между подростками и мужчиной произошел 14 ноября у дома 2 по проспекту Пятилеток. Компания, в которую входил пострадавший, праздновала день рождения. Молодые люди дурачились в луже и случайно окатили водой проезжавшего мимо велосипедиста.

Наше издания показывало, как развивался конфликт.

В ходе заседания обвиняемый оставил вопрос о мере на усмотрение суда. Пока он арестован до 14 января 2021 года.

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Комментарии (12)

Wuhan Proletarian
Подал мне начальник лист -
Расписался как умею -
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".
(с)
Olen
Буквально пару месяцев назад на Фъ была заметка про таких же малолетних ублюдков. Которые 1 сентября 2018 года в Адмиралтейском районе пьяной компанией во дворе дома на набережной канала Грибоедова 74 убили прохожего мужчину и отделались фактически лёгким испугом и условными сроками за то что добивая его прыгали на голове.
Так что мужчине ещё посочувствовать надо, что у него нож оказался.
А то не в изоляторе сидел бы, а в гробу лежал.
260581461
То бомж, то простой велосипедист, одно сплошное враньё СМИ. Нож был применён, в ответку на то, что сучёнок залил его газом и баллончика. Этот косяк суд рассматривать не стал. "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!"©
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