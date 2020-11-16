Велосипедиста, ударившего школьника в Петербурге ножом, отправили на Новый год в изолятор
Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать петербуржца Андрея Михайлова.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 ноября, мужчина обвиняется в покушении на убийство 16-летнего подростка.
Как писала «Фонтанка», конфликт между подростками и мужчиной произошел 14 ноября у дома 2 по проспекту Пятилеток. Компания, в которую входил пострадавший, праздновала день рождения. Молодые люди дурачились в луже и случайно окатили водой проезжавшего мимо велосипедиста.
Наше издания показывало, как развивался конфликт.
В ходе заседания обвиняемый оставил вопрос о мере на усмотрение суда. Пока он арестован до 14 января 2021 года.