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16.11.2020 14:32
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Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков

Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что информация о «безопасном» и «цивилизованном» употреблении легких наркотиков является ложной.

«Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном и цивилизованном употреблении так называемых легких и других наркотиков», — заявил 16 ноября Владимир Путин в трансляции телеканала RT.

По его словам, необходимо проводить «современную антинаркотическую информационную политику». Президент считает, что в такую работу необходимо включать СМИ и благотворительные фонды.

«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко», — резюмировал Путин.

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Комментарии (10)

R&R
Забыли про соль и сахар - главные убийцы наркоманов.
kоt-obormot
Лучше пускай его электорат водку жрет. А то пенсий на всех не хватит.
261277191
А алкашку что не запретит тогда, при учёте, что этиловый спирт - тяжёлый наркотик
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