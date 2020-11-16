Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков

Президент России на заседании Совета безопасности сообщил, что информация о «безопасном» и «цивилизованном» употреблении легких наркотиков является ложной.



«Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном и цивилизованном употреблении так называемых легких и других наркотиков», — заявил 16 ноября Владимир Путин в трансляции телеканала RT.

По его словам, необходимо проводить «современную антинаркотическую информационную политику». Президент считает, что в такую работу необходимо включать СМИ и благотворительные фонды.