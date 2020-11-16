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16.11.2020 09:35
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По-соседски. Пятикласснице предложили заработать на обнаженных фото в Петербурге

Жительница Красносельского района Петербурга накануне сообщила в полицию о вызывающем предложении, которое сделал сосед по коммунальной квартире на 2-й Комсомольской её 13-летней дочери.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября, 41-летний мужчина, гражданин Республики Беларусь, который в Петербурге проживает без регистрации, встретил в коридоре дочь заявительницы, учащуюся в пятом классе. Он якобы предложил ей вступить в группу порнографической направленности в социальной сети и выкладывать туда за деньги обнаженные фото.

По заявлению ведется проверка.

Мужчина ведет активную жизнь в социальных сетях. Только «ВКонтакте» у него порядка пяти аккаунтов.

Он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с разными правонарушениями — от кражи до нарушения правил дорожного движения, за которое его лишили прав на 4 месяца.

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Комментарии (10)

W Bons
с вещами отправить его на митинг поддержки на родину
radon
А почему девочка в 13 лет только в пятом классе?
261338971
Самое плохое что с учетом царящей в обществе педоистерии любая пигалица может показать на тебя пальцем не имея вообще никаких доказательств и тебя посадят толком не расследуя ничего.....Прецедентов куча.
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