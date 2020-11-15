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15.11.2020 18:08
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В банки Петербурга попали фальшивые монеты и купюры. Центр притяжения подделок — Красногвардейский район

Как минимум пять раз за последние несколько месяцев в Петербурге всплывали поддельные деньги. Все случаи объединяет то, что они произошли в Красногвардейском районе.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, с июня по октябрь этого года в городе выявили монеты номиналом 5 и 10 рублей, а также одну тысячную и две пятитысячные купюры, которые оказались фальшивыми. На всех был указан 1997 год выпуска.

Помимо этого, их объединяет то, что обнаружены они были в банковских отделениях на Шафировском проспекте, улице Коммуны, шоссе Революции и Новочеркасском проспекте, то есть в Красногвардейском районе.

Все выявленные случаи легли в основу уголовных дел, возбужденных по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (186-я статья УК РФ).

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Комментарии (7)

муматор
монеты поддельные? Так на выходе будут дороже номинала.
killbeachtrash
А оперативную информацию выложили для чего ? От большого ума или наоборот ?
altnec
Так весь бизнес втрочермета находится именно для этих целей. Крышуем , и ждет своего времени.
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