В США мужчину ударили ножом в спину в драке противников и сторонников Трампа
Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 15 ноября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пожарной службы.
В субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.
По информации издания, в 20:00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.
«По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами», — сообщает агентство со ссылкой на Washington Post.
Не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США «проявились две непримиримые версии Америки», и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, «с обеих сторон были окровавленные люди», по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.