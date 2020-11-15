FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
15.11.2020 10:04
1
Печать

В США мужчину ударили ножом в спину в драке противников и сторонников Трампа

Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 15 ноября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пожарной службы.

В субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.

По информации издания, в 20:00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.

«По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами», — сообщает агентство со ссылкой на Washington Post.

Не обошлось в субботу и без других пострадавших: в столице США «проявились две непримиримые версии Америки», и хотя акции протекали в основном мирно, столкновения все же вспыхивали, указывает издание. По информации газеты, «с обеих сторон были окровавленные люди», по меньшей мере 10 человек задержали. В результате беспорядков пострадали в том числе два офицера.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pilat
Самая позитивная новость на сегодня.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний