В США мужчину ударили ножом в спину в драке противников и сторонников Трампа

Один человек получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 15 ноября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пожарной службы.

В субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.

По информации издания, в 20:00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома вспыхнуло противостояние между сторонниками и противниками Трампа, причем сторонники республиканца были вооружены дубинками. Группы дрались в течение нескольких минут, прежде чем прибыла полиция.

