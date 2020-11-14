Коронавирус не остановил петербуржцев на пути к желанию веселиться. Вокруг «Космонавта» выстроилась огромная очередь
Петербуржцы выстроились во внушительную очередь на входе в клуб «Космонавт». Поток желающих не вместила одна улица Бронницкая, где находится заведение, и хвост завернул на Клинский проспект.
Никакой социальной дистанции, сообщил 14 ноября читатель «Фонтанки», и прислал видеозапись пятничной толкучки. «Я не знаю, смеяться или плакать. Они все идут в клуб «Космонавт», а в городе новый рекорд по зараженным», — удивляется автор видео.
автор видео читатель «Фонтанки» Сергей
Судя по афише, накануне вечером на сцене клуба проходила презентация нового альбома группы ssshhhiiittt! На субботний вечер в заведении запланирован «Кровосток», а 15-го стоит в графике Валерий Сюткин и Рок-н-Ролл бэнд.
На главной странице клуба первым делом всплывает уведомление с напоминанием про маски, дезинфекцию рук, термометрию и 1,5 метра, так что правила в заведении знают. Но получить ответ на вопрос, как планируется обеспечить их соблюдение, не удалось. PR-менеджер и другие представители «Космонавта» не ответили на обращение «Фонтанки».