Петербуржцы выстроились во внушительную очередь на входе в клуб «Космонавт». Поток желающих не вместила одна улица Бронницкая, где находится заведение, и хвост завернул на Клинский проспект.



Никакой социальной дистанции, сообщил 14 ноября читатель «Фонтанки», и прислал видеозапись пятничной толкучки. «Я не знаю, смеяться или плакать. Они все идут в клуб «Космонавт», а в городе новый рекорд по зараженным», — удивляется автор видео.