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14.11.2020 15:38
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Коронавирус не остановил петербуржцев на пути к желанию веселиться. Вокруг «Космонавта» выстроилась огромная очередь

Петербуржцы выстроились во внушительную очередь на входе в клуб «Космонавт». Поток желающих не вместила одна улица Бронницкая, где находится заведение, и хвост завернул на Клинский проспект.

Никакой социальной дистанции, сообщил 14 ноября читатель «Фонтанки», и прислал видеозапись пятничной толкучки. «Я не знаю, смеяться или плакать. Они все идут в клуб «Космонавт», а в городе новый рекорд по зараженным», — удивляется автор видео.

автор видео читатель «Фонтанки» Сергей

Судя по афише, накануне вечером на сцене клуба проходила презентация нового альбома группы ssshhhiiittt! На субботний вечер в заведении запланирован «Кровосток», а 15-го стоит в графике Валерий Сюткин и Рок-н-Ролл бэнд.

На главной странице клуба первым делом всплывает уведомление с напоминанием про маски, дезинфекцию рук, термометрию и 1,5 метра, так что правила в заведении знают. Но получить ответ на вопрос, как планируется обеспечить их соблюдение, не удалось. PR-менеджер и другие представители «Космонавта» не ответили на обращение «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Павел Воронов
Прекрасно. Есть способ. При госпитализации отдавать приоритет тем, кто соблюдал все рекомендации и ограничения.
Ростислав Павчинский
Запустить всех. Запереть снаружи.
262210161
Ну у нас же "нет второй волны" и ситуация "не критическая". Значит это все можно. Если бы у нас петербуржцы выбирали губернатора и ЗАКС, а не назначали в Москве, то давно бы уже все подобные мероприятия закрыли и оказали бы помощь бизнесу, а не смотрели бы "че там у Собянина?"
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