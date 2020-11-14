В Петербурге ловили любителя скорости без прав. Раньше полицейских лихача догнали пули

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 14 ноября, накануне примерно в девять вечера наряд ДПС, патрулирующий городские улицы, заметил Audi 80, который двигался с большой скоростью по 3-му Верхнему переулку. Увидев патруль, водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться, не реагируя на требования остановиться. Полицейским не оставалось ничего иного, как организовать преследование.

Вскоре в сторону лихача были произведены два предупреждающих и несколько выстрелов по колесам его машины. По всей видимости, применение оружия навело автомобилиста на мысль о серьезности ситуации, в которой он оказался. Поэтому на третьем километре трассы «Сортавала» он остановился и сдался.

Проверка показала, что ему 22 года и он лишен прав на управление автомобилем. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.