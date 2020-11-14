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14.11.2020 12:16
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В Петербурге ловили любителя скорости без прав. Раньше полицейских лихача догнали пули

Нежелание молодого водителя подчиниться требованию сотрудников дорожной полиции привело к погоне в Выборгском районе Петербурга. Пришлось стрелять.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 14 ноября, накануне примерно в девять вечера наряд ДПС, патрулирующий городские улицы, заметил Audi 80, который двигался с большой скоростью по 3-му Верхнему переулку. Увидев патруль, водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться, не реагируя на требования остановиться. Полицейским не оставалось ничего иного, как организовать преследование.

Вскоре в сторону лихача были произведены два предупреждающих и несколько выстрелов по колесам его машины. По всей видимости, применение оружия навело автомобилиста на мысль о серьезности ситуации, в которой он оказался. Поэтому на третьем километре трассы «Сортавала» он остановился и сдался.

Проверка показала, что ему 22 года и он лишен прав на управление автомобилем. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

fortun
Сын чиновника,На 80-ке?Нонсенс.
syshsun
Герой,наверно коренной петербуржец и летел в библиотеку,сдать книги,чтобы не просрочить.
chip1
А чего не озвучили чей сынуля? Судьи, прокурора, чиновника из смольного?
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