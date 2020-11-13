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13.11.2020 22:09
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Четыре игрока сборной Украины заразились COVID-19 накануне матча против сборной ФРГ в Лиге наций

Четыре игрока сборной Украины заразились COVID-19 накануне матча против сборной ФРГ в Лиге наций, об этом сообщает в пятницу, 13 ноября Украинская ассоциация футбола.

Полузащитники сборной Украины Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук пропустят матч 5-го тура Лиги наций против Германии из-за положительного теста на коронавирус. Тесты игроков были взяты уже непосредственно в Германии в пятницу утром помещении отеля Steinberger Grand Hotel.

Помимо четырех футболистов, тест менеджера сборной Вадима Комардина оказался положительным, сообщает официальный сайт УАФ.

В СМИ распространяется информация о том, что, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев. Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск). Официальной отмены матча пока не последовало.

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