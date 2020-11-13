FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 21:39
3
Печать

ВОЗ заявила о новом суточном антирекорде заразившихся COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 13 ноября сообщила о новом рекорде по приросту числа случаев коронавируса в мире за сутки.

Согласно её данным, за сутки в мире зафиксировано 628 136 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 52 487 476. Скончались за время пандемии 1 290 653 инфицированных.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в США — 142 076 случая. За ними следуют Бразилия (48?3 тыс.) и Индия (44,9 тыс.). По данным оперативного штаба на 13 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 21 983 — до 1 880 551.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

bluxer
Каждый день у них рекорды.
virusanet
китайцы скоро лопнут уже от ржаки.

хе-хе.
Yubilar
Мы верим твёрдо в героев ВОЗа.
Им пандемия, как воздух, нужна…
Они должны всем рекордам
Свои звонкие дать имена!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний