ВОЗ заявила о новом суточном антирекорде заразившихся COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 13 ноября сообщила о новом рекорде по приросту числа случаев коронавируса в мире за сутки.
Согласно её данным, за сутки в мире зафиксировано 628 136 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 52 487 476. Скончались за время пандемии 1 290 653 инфицированных.
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в США — 142 076 случая. За ними следуют Бразилия (48?3 тыс.) и Индия (44,9 тыс.). По данным оперативного штаба на 13 ноября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 21 983 — до 1 880 551.