Чубайс: Климат в России теплеет быстрее в 2,5 раза, чем в среднем на планете. Наша нефтяная лошадь «еще не сдохла»

Россия более чувствительна к повышению температур, чем большинство остальных стран на планете. Об этом 13 ноября заявил глава Роснано Анатолий Чубайс на международном корпоративном форуме «Горизонты», пишет Dailу Storm.

По данным Чубайса, темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете.

«В России не просто температура растет быстрее, чем в мире, а Россия более уязвима, чем большинство стран мира, к повышению температуры. Казалось бы, почему? Ну холодно было зимой, станет теплее. Пустынь у нас в России нет. Не очень понятно, почему. Но тем не менее это факт. Дело в том, что две трети территории в России — это вечная мерзлота», — пояснил глава Роснано.



Он напомнил об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и подчеркнул, что, по его мнению, «причина связана с подтаиванием вечной мерзлоты». Видимо, Чубайс не слишком внимательно следит за новостями — накануне в Ростехнадзоре исключили влияние этого фактора на масштабный разлив топлива.

На том же форуме Чубайс рассказал и о нефтяной зависимости России. По его словам, стране придется «сделать поворот», чтобы не потерять значительную часть ВВП, когда закончится век углеводородов. Когда это произойдет точно, глава Роснано пока сказать не готов.

«Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется: «да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?» Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот», — подчеркнул Чубайс. И добавил, что конец эры углеводородов будет также означать конец зависимости европейских стран от России.

