FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 12:32
0
Печать

Де Ниро, Фримен и Джонс провернут аферу по-голливудски

C 19 ноября в кинотеатрах начнут показывать «Аферу по-голливудски», черную комедию с мощнейшим звездным составом. Главные роли сыграли Роберт Де Ниро, Морган Фримен и Томми Ли Джонс.

Фото: volgafilm.ru/

Герой Де Ниро — опытный продюсер, у которого начинаются серьезные финансовые проблемы. И тогда ему в голову приходит светлая мысль: приступить к съемкам фильма, сюжет которого требует выполнения множества опасных трюков, пригласить на главную роль отважного актера, работающего без каскадера, застраховать его жизнь на крупную сумму с шестью нулями и дождаться несчастного случая. Что может быть проще, чем просто пережить гибель актера на съемках. Но дело оказывается куда сложнее. Актер, на которого герой Де Ниро делает ставку (его играет Томми Ли Джонс), оказывается слишком живучим.

16+

Иван Чувиляев

Фото: volgafilm.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний