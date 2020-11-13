Десерт в помощь. В Петербурге проходит фестиваль в поддержку приютов для животных и благотворительной столовой

В Петербурге проходит «Осенний фестиваль добрых десертов» в поддержку двух приютов для бездомных животных и одной благотворительной столовой.



Весь ноябрь в кафе, барах и магазинах, которые присоединились к акции, можно приобрести специальный «добрый десерт» в пользу благотворительных программ. Собранные средства будут направлены в приюты «Четыре лапы» и «ПушДомик», а также в благотворительную столовую «Мальтийской службы помощи», которую с 1992 года посещают нуждающиеся пенсионеры.



Также в рамках фестиваля 27 ноября пройдёт лекториум, на котором можно будет узнать об успешных добровольческих проектах, как сделать добровольческий проект рупором молодёжной аудитории и научиться привлекать аудиторию в медиапространстве.

