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13.11.2020 12:40
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Десерт в помощь. В Петербурге проходит фестиваль в поддержку приютов для животных и благотворительной столовой

В Петербурге проходит «Осенний фестиваль добрых десертов» в поддержку двух приютов для бездомных животных и одной благотворительной столовой.

Весь ноябрь в кафе, барах и магазинах, которые присоединились к акции, можно приобрести специальный «добрый десерт» в пользу благотворительных программ. Собранные средства будут направлены в приюты «Четыре лапы» и «ПушДомик», а также в благотворительную столовую «Мальтийской службы помощи», которую с 1992 года посещают нуждающиеся пенсионеры.

Также в рамках фестиваля 27 ноября пройдёт лекториум, на котором можно будет узнать об успешных добровольческих проектах, как сделать добровольческий проект рупором молодёжной аудитории и научиться привлекать аудиторию в медиапространстве.

О том, как принять участие в фестивале, можно узнать на сайте мероприятия.

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