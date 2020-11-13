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13.11.2020 00:15
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Зеленскому разонравились украинские СМИ. Он решил общаться с народом в Telegram

Президенту Украины Владимиру Зеленскому разонравились СМИ страны, на его взгляд, они дают слишком много негативных новостей. Посему глава государства заявил , что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране в своем Telegram-канале.

"Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья", - заявил Зеленский в своем первом видеообращении.

9 ноября Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. 12 ноября советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.

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Комментарии (1)

hal9000
Он уже со своими Сватами достал...одни и те же серии крутят лет 5 как С Легким паром ...на новый год..и След на 5..никто уже не смотрит а все крутят..
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