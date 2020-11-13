Зеленскому разонравились украинские СМИ. Он решил общаться с народом в Telegram

Президенту Украины Владимиру Зеленскому разонравились СМИ страны, на его взгляд, они дают слишком много негативных новостей. Посему глава государства заявил , что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране в своем Telegram-канале.

"Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья", - заявил Зеленский в своем первом видеообращении.