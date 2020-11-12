Активисты устроили фотосет в поддержку протестующих соседей у Исаакиевского собора и остались должны 20 тысяч
Экспресс-фотосессия на смотровой площадке Исаакиевского собора потянула на 20 тысяч рублей, которые в качестве штрафа должны заплатить петербургские активисты. Бело-красно-белым флагом они привлекали общественность, но вместе с ней обратили на себя внимание полиции.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 ноября, Октябрьский районный суд привлёк к ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия Руслана Хазина и Владимира Драгуна. Без визы Смольного они устроили пикетирование с флагом белорусской оппозиции. Полотнище размером 5*2 метра развевалось на колоннаде Исаакия 8 ноября едва ли полминуты, но успело попасть на видео.
В том числе благодаря ему активистов позднее установили сотрудники Центра «Э». Согласно протоколу, после показа бело-красно-белого флага Драгун «достал малый флаг белорусского землячества Санкт-Петербурга, продемонстрировал его лицам, которые находились на колоннаде, сфотографировался с ним и убрал в рюкзак».
Участники акции в суде объяснили свои действия желание привлечь внимание общественности к ситуации в Белоруссии, где после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах не утихают протесты. По их словам, после Исаакия оба уехали к консульству Белоруссии.
Суд оштрафовал Хазина и Драгуна на 10 тысяч рублей каждого. Аналогичный штраф получили активистки, публично поддержавшие белорусскую оппозицию на Казанском мосту баннером и файером.