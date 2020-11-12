Активисты устроили фотосет в поддержку протестующих соседей у Исаакиевского собора и остались должны 20 тысяч

Экспресс-фотосессия на смотровой площадке Исаакиевского собора потянула на 20 тысяч рублей, которые в качестве штрафа должны заплатить петербургские активисты. Бело-красно-белым флагом они привлекали общественность, но вместе с ней обратили на себя внимание полиции.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 ноября, Октябрьский районный суд привлёк к ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия Руслана Хазина и Владимира Драгуна. Без визы Смольного они устроили пикетирование с флагом белорусской оппозиции. Полотнище размером 5*2 метра развевалось на колоннаде Исаакия 8 ноября едва ли полминуты, но успело попасть на видео.