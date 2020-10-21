Шла мимо, взяла плакат и фаейр, штраф. Активистка заплатит 10 тысяч за поддержку белорусской оппозиции

Как следовало из протокола, она вместе с еще двумя участниками развернула у дома 16 по набережной канала Грибоедова баннер в виде флага республики Беларусь, с надписью красного цвета «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ», также жгла файер с дымом белого цвета.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 октября, Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности Александру Шашок, которая в августе 2020 года приняла участие в акцию на Казанском мосту в поддержку белорусской оппозиции.

Во время заседания девушка пояснила, что в тот день просто шла мимо и увидела знакомых, которые предложили ей принять участие в акции, дали баннер и фаейр. Акция продолжалась не более нескольких минут, пока горела пиротехника и делались фото для социальных сетей. А 7 сентября она шла в детский сад с ребенком, когда её задержали сотрудники полиции и доставили в 78-й отдел полиции, где был составлен протокол за «нарушение участником публичного мероприятия».



«Не оспаривая фактические обстоятельства, вину в совершении административного правонарушения Шашок не признала, поскольку ею не были нарушены положения закона, при этом пояснила, что с законодательством, регламентирующим порядок проведения публичных мероприятий, она не знакома», — сообщает пресс-служба.



Суд назначил наказание ей в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

