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12.11.2020 16:47
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Четверо детей получили ожоги в Подмосковье из-за прорыва трубы с кипятком

Из прорвавшейся трубы в Дзержинске горячим паром обдало четверых школьников. Детей госпитализировали с ожогами.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошёл на улице Томилинская, напротив школы искусств. Горячая вода выплеснулась на проезжую часть, и переходившие дорогу дети 10 — 12 лет получили термические ожоги. Один ребёнок в состоянии средней тяжести, трое — в лёгком, уточняет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Пострадавших увезли в Люберецкий ожоговый центр. По улице уже течёт целая река кипятка.

Люберецкая городская прокуратура инициировала проверку в связи с произошедшим. Ведомству предстоит оценить причины и условия инциденты, а также установить ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

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