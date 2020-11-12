Четверо детей получили ожоги в Подмосковье из-за прорыва трубы с кипятком
Из прорвавшейся трубы в Дзержинске горячим паром обдало четверых школьников. Детей госпитализировали с ожогами.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошёл на улице Томилинская, напротив школы искусств. Горячая вода выплеснулась на проезжую часть, и переходившие дорогу дети 10 — 12 лет получили термические ожоги. Один ребёнок в состоянии средней тяжести, трое — в лёгком, уточняет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
✓ Московская область— Гаврилин_А (@ChekhovRu) November 12, 2020
В подмосковном Дзержинске забил фонтан кипятка.
Сообщается, что инцидент произошел на Томилинской улице.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места событиях, в комментариях отмечают, что рядом с эпицентром аварии находится школа искусств#московскаяобласть pic.twitter.com/W5toMHsauR
Пострадавших увезли в Люберецкий ожоговый центр. По улице уже течёт целая река кипятка.
Люберецкая городская прокуратура инициировала проверку в связи с произошедшим. Ведомству предстоит оценить причины и условия инциденты, а также установить ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.