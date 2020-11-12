«Морской фасад» окрысился на Росгранстрой. «Виктору Черномырдину» это не помешает покорить Арктику

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Поднимаясь на палубу новейшего ледокола, президент Путин не подозревал, что рядом не могут договориться о ремонте крыши, вывозе мусора и травле крыс.

Владельцы павильонов «Морского фасада» в трех процессах пытаются убедить Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, что каждый из них неправильно оплачивает борьбу с мелкими хозяйственными неприятностями. Участники совсем по-советски коммунальной склоки: с одной стороны — Смольный, с другой — Российская Федерация.



Комплексом, который петербуржцы привыкли называть «Морской фасад», управляют АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», акции которого принадлежат городу, и ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», в обиходе именуемый Росгранстроем. Четыре павильона, каждый из которых называется «Морским вокзалом», в разных долях принадлежат АО и государству. Федеральной частью как раз и управляет Росгранстрой, потому что там располагается пункт пропуска.

Не далее как 3 ноября верховный главнокомандующий лично посетил «Морской фасад», с которого зашел на палубу только изготовленного крупнейшего в мире неатомного ледокола «Виктор Черномырдин» (https://www.fontanka.ru/2020/11/03/69528049/).

Соотношение в праве собственности Российской Федерации и АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» составляет:

в здании Морского вокзала №1: 78,07 % к 21,93 %;

в здании Морского вокзала №2: 71,19 % к 28,81 %;

в здании Морского вокзала №3: 50,73 % к 49,27 %;



в здании Морского вокзала №4: 73,26 % к 26,74 %.

При таком раскладе непросто подсчитать, на чьей территории требуется подлатать крышу, вывезти мусор и, тем более, устроить химическую атаку на вездесущих крыс. Владимир Путин вместе с сопровождавшими его министрами наверняка не догадывались, чего стоило владельцам помещения сделать так, чтобы сверху на первые лица государства не текла вода, под ногами не шастали грызуны, а в углах не омрачал взор мусор.

Эти вопросы глобальной экономики уже два арбитражных суда исследуют полгода. «Морскому фасаду» удалось убедить суд первой инстанции, что ремонтировать крышу Морского вокзала №1 и установленное на ней осветительное оборудование должны оба владельца здания. Суд взыскал с пограничников 6,6 млн рублей в пользу АО, заплатившего за ремонт целиком, с чем пограничники категорически не согласны. «Мы с «Морским фасадом» о таком не договаривались, в подготовке акта о выполнении работ не участвовали, потому платить не хотим», — таковы изложенные юридически корректными фразами доводы Росгранстроя.



Суд взыскал с ответчика ещё 16,4 млн за неучастие в оплате травли крыс и вывоз бытового мусора. В этом процессе аргументы пограничников казались весомее: они вызвали своих, отдельных от «Морского фасада», специалистов по крысам, которые их извели, а дальше — как обычно: с «Морским фасадом» ни о чем не договаривались. Но суд решил, что бизнесмены травят крыс правильнее, чем пограничники, — во всяком случае на бумаге. Из представленных представителями Росгранстроя документов непонятно, где конкретно и в каком объеме производилась дератизация, а это всё равно что не проводилась вовсе.

«Акты выполненных работ к указанному контракту не содержат разбивки на объекты, расшифровки конкретных работ, услуг и их объемов. В связи с указанным невозможно установить, осуществлялась ли дератизация в спорных зданиях Морского порта и в каком объеме…» — написано в судебном решении.

В целом петербургский арбитраж разъяснил давно забытые коммунальные истины:

«Обязанность собственника участвовать соразмерно своей доле в издержках по содержанию, ремонту и сохранению общего имущества нежилого здания прямо предусмотрена законом и не может быть обусловлена наличием или отсутствием договорных отношений… Бремя содержания собственником имущества включает не только расходы на содержание непосредственно принадлежащих ему нежилых помещений, но и расходы пропорционально доле каждого собственника…»



Росгранстрой такая трактовка не устроила, и 19 ноября Тринадцатый арбитражный апелляционный суд приступит к повторному рассмотрению обоих дел. Тем временем «Морской фасад» направил вдогонку третий иск, где просит взыскать с Росгранстроя еще 44 тысячи рублей неосновательного обогащения.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

Справка: Пассажирский порт Санкт-Петербург расположен на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс Порта включает семь причалов общей длиной 2 212 метров для приема лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал. АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» является единственным оператором Пассажирского порта Санкт-Петербург. Компания принадлежит городу, её совет директоров возглавляет председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.