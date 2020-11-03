Путин поднял флаг на «Викторе Черномырдине». Его сопровождали Беглов, Полтавченко и Дитрих
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Церемония состоялась в пассажирском порту «Морской фасад» 3 ноября.
После этого главе государства провели экскурсию по кораблю. Его сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщает телеканал «Россия 24».
Александр Беглов поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку петербургского судостроения, отметив, что предприятия города полностью обеспечены заказами, передает пресс-служба Смольного слова главы города. В настоящий момент на петербургских верфях строятся 17 кораблей и судов, из них 6 – гражданская продукция. До 2024 года будут построены 22 корабля и судна.
Ледокол «Виктор Черномырдин» будет участвовать в освоении и исследовании Арктики, перевозить и снабжать научные экспедиции в Антарктику. Он может преодолевать двухметровые льды, буксировать суда, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти.