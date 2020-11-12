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12.11.2020 11:30
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«Этот мат мы не стали запикивать». Амурский тигр Гром вышел в лес «просто поорать»

Центр «Амурский тигр», созданный Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина, показал редкие кадры рычащего тигра по кличке Гром.

«Гром оправдывает свое имя. <...> Несмотря на имеющуюся у тигров репутацию заядлых «молчунов», им тоже иногда хочется выйти в лес и просто поорать», — сообщает 12 ноября «Амурский тигр».

Необычное явление сняла фотоловушка, которая мониторит животных, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что даже не все ученые слышали рев тигра.

«Этот мат мы не стали запикивать», — пошутили в организации.

Поголовье тигров в ЕАО насчитывает около 20 особей, включая тигрят. Гром живет в заказнике «Журавлиный».

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