«Этот мат мы не стали запикивать». Амурский тигр Гром вышел в лес «просто поорать»
Центр «Амурский тигр», созданный Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина, показал редкие кадры рычащего тигра по кличке Гром.
«Гром оправдывает свое имя. <...> Несмотря на имеющуюся у тигров репутацию заядлых «молчунов», им тоже иногда хочется выйти в лес и просто поорать», — сообщает 12 ноября «Амурский тигр».
Необычное явление сняла фотоловушка, которая мониторит животных, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что даже не все ученые слышали рев тигра.
«Этот мат мы не стали запикивать», — пошутили в организации.
Поголовье тигров в ЕАО насчитывает около 20 особей, включая тигрят. Гром живет в заказнике «Журавлиный».