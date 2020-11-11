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11.11.2020 10:13
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Рубль на торгах начал расти. Евро уже ниже 90

Российская валюта укрепилась на открытии торгов на фоне дорожающей нефти.

Рубль на открытии торгов 11 ноября вырос на 45 копеек по отношению к доллару. В 10:09 за американскую валюту давали 76,09.

Евро, в свою очередь, потерял около 40 копеек и торгуется за 89,99.

Нефть марки Brent стоит сегодня 44,30 доллара за баррель.

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Комментарии (6)

260551481
Все, побегу в обменник, сменяю ведро рублей на конвертик настоящих денег.
p-ro100
Вырос рубль большой-пребольшой!
Агроном аэродрома
Рывок! Нет, прорыв!!!
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