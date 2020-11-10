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10.11.2020 23:48
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«Пуховых подушек там нет». Кокорин-младший рассказал о колонии, в которую везут Ефремова

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал 10 ноября в интервью телеканалу 360, что ждет в белгородской колонии актера Михаила Ефремова.

Напомним, Ефремова этапируют в ту же колонию, где сидели Кокорин, его брат и Павел Мамаев. Кокорин-младший уверяет, что условия жизни в колонии «неплохие».

«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — говорит он.

Питание брата футболиста тоже вполне устраивало. Если не хватает, всегда можно что-то докупить в магазине на территории колонии. Есть ли там клуб, где Ефремов мог бы заняться театральной деятельностью, Кокорин не знает — его интересовала только спортивная площадка. Ранее Ефремов говорил, что хочет создать тюремный театр.

«Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех», - подытожил Кокорин-младший.

В результате ДТП, в котором был признан виновным Михаил Ефремов, погиб водитель фургона, в который врезался актер. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам, апелляция снизила срок до 7,5 лет. При этом судебное разбирательство сопровождалось большим количеством скандалов и эскапад со стороны представителей обеих сторон. Оба они — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в итоге лишились адвокатского статуса.

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