«Пуховых подушек там нет». Кокорин-младший рассказал о колонии, в которую везут Ефремова

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал 10 ноября в интервью телеканалу 360, что ждет в белгородской колонии актера Михаила Ефремова.



Напомним, Ефремова этапируют в ту же колонию, где сидели Кокорин, его брат и Павел Мамаев. Кокорин-младший уверяет, что условия жизни в колонии «неплохие».



«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — говорит он.

