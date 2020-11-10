Совладелец «Чистой линии» арестован по подозрению в браконьерстве. Туши оленей нашли в фирменном холодильнике для мороженого

Дмитровский горсуд Московской области отправил в СИЗО на месяц троих обвиняемых в браконьерстве. Как пишет 10 ноября «Коммерсантъ», речь идет о совладельце компании-производителя мороженого «Чистая линия» Гагике Эвояне и двух его друзьях.



По данным МВД, они нанесли ущерб охотничьим ресурсам России на сумму более 40 тыс. рублей, убив четырех оленей. Их задержали в районе деревни Быково в Подмосковье по горячим следам после сообщения от местных жителей. По информации «Коммерсанта», при обыске у Эвояна нашли около десятка единиц гладкоствольного и нарезного оружия. А возле его дома был припаркован микроавтобус-рефрижератор с логотипом «Чистая линия» для перевозки мороженого, в котором полицейские обнаружили туши четырех оленей.

