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10.11.2020 19:31
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Вокалист «Зверей» оценил «сильную любовь» петербургских музыкантов и станцевал с костылем в Юсуповском дворце

Лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык (Зверь) прибыл в Петербург. Об этом 10 ноября он сообщил в своем Instagram.

Судя по опубликованным видеозаписям, певец уже успел посетить Юсуповский дворец. В его Stories размещен ролик, где он танцует в парадном зале памятника архитектуры с костылем в руках.

Помимо этого исполнитель сделал репост записи уличного концерта, где петербургские музыканты исполняют кавер на его песню «Просто такая сильная любовь». «Наши не подводят! Приятно, когда все на своих местах», — говорится в подписи к ролику.

сторис в instagram / romanbilyk

Судя по его странице в Instagram, визиту в Северную столицу предшествовал тур по Золотому кольцу.

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