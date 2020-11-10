Лидер и вокалист группы «Звери» Роман Билык (Зверь) прибыл в Петербург. Об этом 10 ноября он сообщил в своем Instagram.



Судя по опубликованным видеозаписям, певец уже успел посетить Юсуповский дворец. В его Stories размещен ролик, где он танцует в парадном зале памятника архитектуры с костылем в руках.



Помимо этого исполнитель сделал репост записи уличного концерта, где петербургские музыканты исполняют кавер на его песню «Просто такая сильная любовь». «Наши не подводят! Приятно, когда все на своих местах», — говорится в подписи к ролику.