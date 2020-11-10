Ковидом заболели 117 из 450 депутатов Госдумы

Коронавирус не обходит мимо Государственную думу РФ. Им переболели или болеют сейчас около четверти депутатов.
Статистику сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 10 ноября, передаёт ТАСС. По его словам, пик пройден.
«Если брать с учётом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов — это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет. А болеют 38 человек, у нас пик был на прошлой неделе, 42 депутата, сейчас 38», — сказал Володин. Всего в Госдуме работают 450 парламентариев.
Спикер подчеркул, что «парламент не останавливает свою работу, понимая ответственность перед гражданами нашей страны».
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растёт: за последние сутки в городе выявлено 1485 новых случаев заражения, это новый рекорд. При этом в целом по России наблюдается небольшое снижение: за 24 часа зафиксировали 20 997 заболевших против 21 798 накануне.