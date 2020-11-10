Петербург продолжает ставить рекорды по приросту заболевших коронавирусом
За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 5902 заболевших, а Петербург держится на второй строчке по этому показателю.
В петербургском оперативном штабе рапортуют, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 32887 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4214. С начала пандемии в Петербурге выявили 72 911 заразившихся COVID-19.
Россия остается на пятом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса. В стране насчитали 1 817 109 заболевших. Больше только во Франции (почти 1,9 миллиона), Бразилии (5,7 миллиона), Индии (8,6 миллиона) и США (10,1 миллиона). При этом большинство заразившихся в РФ (1 350 741) смогли вылечиться, а для 31 161 коронавирус закончился летальным исходом.