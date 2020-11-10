FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 11:14
10
Печать

Петербург продолжает ставить рекорды по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 5902 заболевших, а Петербург держится на второй строчке по этому показателю.

В петербургском оперативном штабе рапортуют, что за 24 часа в городе на коронавирус проверили 32887 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4214. С начала пандемии в Петербурге выявили 72 911 заразившихся COVID-19.

Россия остается на пятом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса. В стране насчитали 1 817 109 заболевших. Больше только во Франции (почти 1,9 миллиона), Бразилии (5,7 миллиона), Индии (8,6 миллиона) и США (10,1 миллиона). При этом большинство заразившихся в РФ (1 350 741) смогли вылечиться, а для 31 161 коронавирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Poganka
Ну что сходили дети в школу? Обменялись ковидиком? Мой ребенок вчера сходил, сегодня утром 38.8. Ждем врача.Не знаю где она заразилась, может ли болезнь проявиться через сутки. Но то, что она вчера пообщалась с целым классом это уж точно!!! Дети после каникул соскучились, встретили радостно, обнимались, как и положено после долгой разлуки. Ну и кому это было нужно выпустить сейчас детей в школу?
Lana306
В больницах скоро стулья кончатся, не то что кровати
Lana306
А у нас концерты проводят, дети в школы ходят. Власти думают все само рассосётся
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний