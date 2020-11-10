Петербург продолжает ставить рекорды по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.



Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 5902 заболевших, а Петербург держится на второй строчке по этому показателю.

