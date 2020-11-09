«Не снимай, не снимай!». Побег после нападения на сослуживцев закончился для срочника лицом в земле и ногой на шее
Кадры задержания 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, который в войсковой части под Воронежем напал на одного сослуживца и выстрелил в троих, опубликованы 9 ноября.
Подозреваемого настигли в районе города Землянск Семилукского района Воронежской области. Как ранее сообщала «Фонтанка», он ехал к бабушке. Подозреваемого вытащили из-за руля угнанной машины и уложили лицом в землю, обездвижив наручниками и ногой на шее.
«Знаешь, за что задержан?», - спрашивает его один из правоохранителей. Вопрос повторяют несколько раз и торопят с ответом, усиливая давление ноги. Добиться удаётся расплывчатого: «За всё». Запись обрывается под крики «Не снимай, не снимай!».
ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. У 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и набросился на майора. Он отнял у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника. Также был ранен еще один военнослужащий. СК возбудили дело по статье «убийство» и «хищение боеприпасов».