FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 16:09
1
Печать

«Не снимай, не снимай!». Побег после нападения на сослуживцев закончился для срочника лицом в земле и ногой на шее

Кадры задержания 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, который в войсковой части под Воронежем напал на одного сослуживца и выстрелил в троих, опубликованы 9 ноября.

Подозреваемого настигли в районе города Землянск Семилукского района Воронежской области. Как ранее сообщала «Фонтанка», он ехал к бабушке. Подозреваемого вытащили из-за руля угнанной машины и уложили лицом в землю, обездвижив наручниками и ногой на шее.

«Знаешь, за что задержан?», - спрашивает его один из правоохранителей. Вопрос повторяют несколько раз и торопят с ответом, усиливая давление ноги. Добиться удаётся расплывчатого: «За всё». Запись обрывается под крики «Не снимай, не снимай!».

ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. У 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и набросился на майора. Он отнял у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника. Также был ранен еще один военнослужащий. СК возбудили дело по статье «убийство» и «хищение боеприпасов».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Skazochny
Он понятно, но поведение сотрудника это компенсация комплексов, мстит , что в школе обижали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний