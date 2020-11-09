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09.11.2020 11:21
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Пожар в особняке Игеля на Каменноостровском локализовали

МЧС сообщает о локализации пожара в заброшенном доме 58 по Каменноостровском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ведомства 9 ноября, в 10:45 локализовали возгорание, отменили второй повышенный номер, работают по номеру 1-бис.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Движение по Каменноостровскому в районе Лопухинского сада затруднено.

Сообщение о пожаре в особняке Игеля, который является объектом культурного наследия, начался около 8 утра. Из-за быстрого распространения огня в не эксплуатируемом здании пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Как писала «Фонтанка», в феврале 2020 года здание было передано инвестору для обустройства там гостиницы.

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Комментарии (1)

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