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08.11.2020 20:54
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«Чудо Света» - начало. Тысяча дронов танцует в ночном небе над Петропавловской крепостью

Тысяча дронов поднялись в ночное небо над Петропавловской крепостью и выстроились в сложную фигуру — логотип фестиваля «Чудо Света». Во время перестроений в воздухе на несколько мгновений появился силуэт корабля под алыми парусами.

"Фонтанка.ру"

Фестиваль «Чудо света» проходит в Петропавловской крепости в течение двух вечеров — 7 и 8 ноября, с 19:00 до 21:00. Интерес к нему настолько высок, что на вход на территорию фестиваля образовались очереди. Организаторы стараются выстроить программу так, чтобы зрители могли находиться друг от друга на безопасном расстоянии.

Но вы можете посмотреть фестиваль онлайн на «Фонтанке» - без риска для здоровья. В программе - Аллея иллюзий, Театр теней, Сад живых скульптур, Галерея парящих картин, Ледяная пещера, Музей масок откроются вам виртуально. Вы увидите причудливо интерпретированные артефакты Кунсткамеры, ожившие скульптуры Эрмитажа и необычных персонажей с картин в выставочных залах Русского музея.

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Комментарии (4)

260965961
И зачем всё это? Очередной распил((( А на б/п лекарства даже инвалидам денег нет. Не говоря уж об адекватной мед. помощи людям.
kоt-obormot
А вот азербайджанцы к ним помидоры научились привязывать. Так что, надо бы это дело запретить нафихх, и от греха подальше. А то, сами понимаете...., все могет случиться.
Урус-Баши
Как там народ на набережных? В масках?
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