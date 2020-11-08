В Петербурге за сутки в летальную коронавирусную статистику попал 31 умерший

Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге за сутки пополнилась 31 смертью. Об этом свидетельствуют данные оперштаба на 8 ноября.

Заболеваемость в городе продолжает бить рекорды, положительный тест оказался у 1 331 заболевшего. Ещё накануне было 1258 случаев заражения. Тогда глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде в Петербурге по числу госпитализаций.

Всего в России за последний день выявлено 20 498 заболевших. Общее число летальных случаев за сутки — 30 537.