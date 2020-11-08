В Подмосковье неизвестные ворвались в дом, убили двух женщин и ранили шестилетнюю девочку

В подмосковном Солнечногорске неизвестные проникли в частный дом, где убили находившихся там двух женщин, а также ранили шестилетнего ребёнка. Об этом 8 ноября сообщает Znak со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.



По данным ведомства, тела 67-летней матери и 44-летней дочери с многочисленными следами ранений были найдены накануне. Также в доме была обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди.



Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Нападавшие в розыске.

