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08.11.2020 11:20
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В Подмосковье неизвестные ворвались в дом, убили двух женщин и ранили шестилетнюю девочку

В подмосковном Солнечногорске неизвестные проникли в частный дом, где убили находившихся там двух женщин, а также ранили шестилетнего ребёнка. Об этом 8 ноября сообщает Znak со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, тела 67-летней матери и 44-летней дочери с многочисленными следами ранений были найдены накануне. Также в доме была обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди.

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Нападавшие в розыске.

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Комментарии (3)

Skazochny
Есть инфа, что возможно это ублюдок делавший ремонт у них... естественно аулмэн
Skrepy
жизни мигрантов важны
kukuruzza
К теме «нехватки» гастеров..
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