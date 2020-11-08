В 21:00 «Фонтанка» покажет прогулку по сказочным аллеям фестиваля «Чудо света»
Фестиваль «Чудо света», который проходит в Петропавловской крепости в течение двух вечеров — 7 и 8 ноября, с 19:00 до 21:00, — вызвал высокий интерес горожан и очереди на вход. Организаторы старались выстроить программу так, чтобы на территории фестиваля люди не скапливались и чтобы зрители могли находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Но в значительной части вопрос безопасности мероприятия зависит от того, сколько человек готовы посмотреть фестиваль онлайн.
Частичный уход в интернет — условия «гибридного» формата мероприятий, вводимых городом из-за коронавируса. Ситуация вокруг пандемии изменит также празднование Нового года, Ночь музеев и другие крупные городские мероприятия.
«Фонтанка» накануне транслировала в прямом эфире происходившее в Петропавловской крепости — зрители эфира могли увидеть световые эффекты на зданиях и услышать рассказ о концепции события. Запись доступна для просмотра на tv.fontanka.ru и в нашей группе «ВКонтакте».
Сегодня, в 21:00, мы еще раз виртуально перенесемся в Петропавловскую крепость и покажем прогулку по острову, где зрителей будут ждать сад скульптур и галерея оживших картин, кабинет редкостей и другие причудливые инсталляции.