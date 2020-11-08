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08.11.2020 11:25
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В 21:00 «Фонтанка» покажет прогулку по сказочным аллеям фестиваля «Чудо света»

Фестиваль «Чудо света», который проходит в Петропавловской крепости в течение двух вечеров — 7 и 8 ноября, с 19:00 до 21:00, — вызвал высокий интерес горожан и очереди на вход. Организаторы старались выстроить программу так, чтобы на территории фестиваля люди не скапливались и чтобы зрители могли находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Но в значительной части вопрос безопасности мероприятия зависит от того, сколько человек готовы посмотреть фестиваль онлайн.

Частичный уход в интернет — условия «гибридного» формата мероприятий, вводимых городом из-за коронавируса. Ситуация вокруг пандемии изменит также празднование Нового года, Ночь музеев и другие крупные городские мероприятия.

«Фонтанка» накануне транслировала в прямом эфире происходившее в Петропавловской крепости — зрители эфира могли увидеть световые эффекты на зданиях и услышать рассказ о концепции события. Запись доступна для просмотра на tv.fontanka.ru и в нашей группе «ВКонтакте».

Сегодня, в 21:00, мы еще раз виртуально перенесемся в Петропавловскую крепость и покажем прогулку по острову, где зрителей будут ждать сад скульптур и галерея оживших картин, кабинет редкостей и другие причудливые инсталляции.

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Комментарии (2)

Алекс81
Был вчера на этом «фестивале». Полное Гэ.
1. Вход на территорию. Мрак и ужас. Просят всех выстроиться в очередь по кронверкской, но при этом запускают и с перехода, и со стороны Троицкого.
2. Рамки на входе. Досмотр всех, поэтому все толпятся, т к один сотрудник на одной рамке.
3. Фестиваль.... я бы это назвал несколькими видео инсталляциями. Ничего особенного от слова совсем.
4. Славные победы России в морских сражениях. Ребята, вы серьезно? На стене нарышкина бастиона изобразить корабль не может получиться в принципе. Высоты стены позволяет показать что-то одно: либо воду, либо борт, либо мачты. Вот и видимость баталии не вышла, только слышимость)))
5. Каждая инсталляция не более чем на 5 минут. Весь маршрут проходишь за пол часа.
6. Один вопрос: почему нельзя сделать все тоже самое на внешних сторонах стен крепости? Тогда народ и не ломился бы внутрь.
TresAmigos
Правильно, для короновируса это полезно:)
«Вы не понимаете, это другое»
Фонтанка, ты или крестик снимай или трусы надевай
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