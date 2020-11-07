Сочетание оффлайна и онлайна, разбиение большого события на десяток локальных и просьбы избегать толп — организаторы массовых мероприятий в городе учатся работать в реалиях эпохи коронавируса и пробуют новые формы. «Фонтанка» поговорила с экспертами и узнала, чего ждать.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Внедрять так называемый «гибридый формат» событий в Петербурге начнут с фестиваля «Чудо света», который пройдёт в Петропавловской крепости 7 и 8 ноября. Применять новые стратегии в правительстве уже сейчас готовятся и на других крупных событиях и фестивалях в 2020 — 2021 годах: от городских новогодних ёлок до «Ночи музеев».

Как на «Чуде света» опробуют ноу-хау

Фестиваль «Чудо света», на котором зрителям показывают мультимедийное представление, выводя элементы 3D-мэппинга (проекцию, созданную для определённой неровной поверхности. — Прим. ред.) на фасады исторических зданий, в этом году выстроен по принципу «локализации». Как объясняет режиссёр акции Екатерина Стрельцова, это означает, что авторы создали не одну, а сразу 11 инсталляций и намеренно распределили их по маршруту так, чтобы люди долго не стояли на одном месте. Изобретать новые правила и не допускать столпотворений пришлось из-за коронавирусных ограничений. Теперь каждый спектакль нового «Чуда света» рассчитан на несколько минут, и масштабность представления напрямую зависит от пространства вокруг: на Петровских воротах покажут различные архитектурные стили города и попросят проходить дальше, чуть задержаться получится на большой площади у Нарышкина бастиона, там пройдёт самый масштабный показ — зарисовка о морских сражениях и победах Российского флота. На потенциально «опасных» поворотах и у узких проходов, где могут скапливаться люди, проекций не предусмотрено.



«В основе лежит ручное управление, то есть всё абсолютно ситуативно и управляемо, мы подстраиваемся под каждый объект маршрута. Если видим, что в каком-то промежутке скапливаются люди, то выводим картинку и говорим, что им нужно проследовать дальше», — объясняет базовые принципы работы в условиях пандемии Стрельцова. По её словам, организаторы заранее проработали разные варианты событий: если окажется, что желающих пройти по Петропавловке слишком много, пускать людей начнут группами. При этом крепость авторы акции называют идеальным выбором в условиях пандемии: потоки людей на вход и выход в пространстве не придётся разводить искусственно. Маршрут выстроен так, что посетителям, зашедшим на Заячий остров через Иоанновский мост, только и остаётся, что выйти с противоположной стороны, через Кронверкский.



Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади в ноябре 2019 года

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что организационное ноу-хау может быть востребовано и после пандемии — «если это будет комфортно и удобно».



«Формат помогает находить новые решения: на контрасте, на динамичной смене эмоций и впечатлений», — предположил он.

Одна из отличительных черт обновлённого «Чуда света» — в том, что посмотреть представления об «оживших» картинах Русского музея, артефактах Кунсткамеры или античных скульптурах получится из дома при помощи прямых трансляций. Прямые включения будут показывать в группе «Фонтанки» в «ВКонтакте» и на сайте tv.fontanka.ru 7 и 8 ноября с 19.00 до 21.00.

«Границы закрыты, но к стриму планируют подключиться партнёры от Испании до Китая», — поделился глава комитета по развитию туризма. По мнению властей, такие праздники, как «Чудо света», просто не могут не проводиться ежегодно, ведь «они являются, в том числе, и инструментом международного маркетинга», а на формирование бренда и статуса мероприятия «традиционного» уходит не один год. Чиновник акцентирует: «как информационный повод и туристский продукт любое событие формируется около трёх лет», и если оно вышло достаточно ярким, то привлекает внимание ещё долгое время после дня проведения. Корнеев, сравнивает такой эффект с видимостью «хвоста кометы».



Говоря о важности, «не потеряв» бренд, провести мероприятие с соблюдением всех норм в этом году, он вспоминает о том, как празднование 300-летия Петербурга, которое, казалось бы, было в первую очередь организовано для местных, помогло «прозвучать» городу на международной арене: «одна из американских авиакомпаний уже на следующий год констатировала увеличение пассажиропотока в Петербург на 25%».



Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади в ноябре 2019 года



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади в ноябре 2019 года



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади в ноябре 2019 года



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади в ноябре 2019 года



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Новый год без ёлок и Дед Мороз в сети

Именно на онлайн-формат при организации общегородских событий и при подготовке новогодних праздников в конце декабря ставку планирует сделать комитет по культуре.

«Уже очевидно, что в этом году существенные изменения претерпят праздничные ёлки. Дети с 1-го по 4-й класс, конечно, получат подарки от города, а дальше для них готовится активная телевизионная и интернет-программа, мультимедийное представление, которое мы запишем на студии с участием артистов. Её разместят в социальных сетях, она будет транслироваться на городских каналах все праздники, — рассказал «Фонтанке» заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Фёдор Болтин. — В новогоднюю ночь вряд ли будет возможно провести концертные программы в районах, потому что это вызовет скопления людей. События новогодней ночи мы пока что обсуждаем и советуемся. Понимаем, что в сложившейся ситуации вряд ли большое количество людей поедет в центр города, поэтому хотим сделать интересную программу для тех, кто останется дома. Сделать акцент на этом», — добавил он.



21 декабря 2019 года огни на ели на Дворцовой площади зажег главный Дед Мороз страны



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» В тот же день Деды Морозы пробежались по центру Петербурга



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» В тот же день Деды Морозы пробежались по центру Петербурга



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» В тот же день Деды Морозы пробежались по центру Петербурга



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как говорит Болтин, сейчас сотрудники комитета общаются с представителями культурных учреждений и разрабатывают план будущих праздников исходя из эпидемиологической ситуации. Даже если на Новый год на улицах развернут интерактивные программы и позовут артистов, то с большой вероятностью горожане увидят это по телевизору в форме прямых включений.

«В настоящее время мы ищем новые форматы, продолжаем развивать практику онлайн-мероприятий, но при этом исходим из необходимости экономии бюджетных средств: с точки зрения проведения праздничных мероприятий, мы на треть сократили расходы, потому что нам необходимы средства на поддержку отрасли», — описал ситуацию зампред.

В комитете по культуре уверены, что онлайн-контент — форма, в которую стоит вкладываться и сочетать её с «живыми событиями». «Гибридность» называют не просто вынужденной мерой, но форматом, который уже доказал свою эффективность во время ковидных ограничений весной и летом 2020 года. Трансляции как детских, так и взрослых театров смотрели, когда в городе не работал ни один культурный центр и когда начали открываться музеи и концертные залы.



«Ночь музеев» может отказаться от единого билета

Идею о том, что для полноценной работы сейчас придётся изменить принципы организации мероприятий и сочетать всевозможные форматы, поддерживает и куратор «Ночи искусств» в Петербурге Наталия Яблонская. Акция проходила в городе 3 ноября. В этом году, несмотря на пандемию, библиотеки, театры, музеи и институты нашего города не последовали примеру Москвы и не перевели процесс исключительно в сеть, а решили принимать зрителей «очно», параллельно выкладывая часть контента в социальных сетях. В результате лично на лекциях и мастер-классах побывало около двух тысяч человек, интернет-трансляции «получили гигантское количество просмотров — больше 400 тысяч».

«Нам было важно понять, как вообще организовывать массовые мероприятия в формате ограничений, и именно поэтому мы вообще решились на оффлайн. — поделилась Яблонская — По результатам сейчас начинаем готовиться к «Ночи музеев»: горожане привыкли к единому билету, это удобно и позволяет сильно экономить, но тут нужно было обеспечить запись на каждую площадку. Весной на «Ночи музеев» будем использовать именно такой способ: не продавать единый билет, который даёт возможность посетить неограниченное количество музеев, а стимулировать людей заранее продумывать свой маршрут и выбирать те конкретные точки, которые они хотели бы посетить».



Необходимость такого нововведения организаторы обосновывают тем, что, только регулируя потоки участников, удастся избежать традиционных очередей.

Однозначного ответа на то, хороши ли новые форматы взаимодействия с публикой, в культурной среде пока не нашли. Как выяснилось после «Ночи искусств» именно режим ограничений сделал процесс посещения площадок более «камерным». Как говорит Яблонская, «вживую» на экскурсии пришла самая «мотивированная публика»: люди, которые выбрали определённую тематику из ряда других и точно знают, что им нужно, в обмен получают почти индивидуальную экскурсию, повышенное внимание сотрудников, а значит — «другое качество услуги».



Ночь музеев 2019



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Ночь музеев 2019



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Ночь музеев 2019



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Ночь музеев 2019



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

С другой стороны, «цифровизация» не всегда успешна: записи, которые появляются в сети, больше похожи на любительскую съёмку, а человек в кадре пугается камеры и говорит монотонно. Особенно остро это ощущается на малых площадках, где нет профессиональных режиссёров и операторов, а все лекции и прогулки сотрудникам приходится снимать самостоятельно. Но и из этого тоже возможен выход. Есть вероятность, что к «Ночи музеев» большие площадки возьмут «под опеку» коллег и помогут с созданием контента. Но пока что некоторые участники не готовы взаимодействовать с посетителями в Интернете: они понимают, что им не хватает ресурсов, а в некачественной съёмке попросту не видят смысла. Именно из-за невозможности перейти в Интернет «Ночь музеев» не состоялась в 2020 году и была перенесена на 2021 год.

С невозможностью полноценно работать в сети, в частности, столкнулись сотрудники Петербургского планетария — при помощи камер не получается передать ощущения от нахождения под куполом.

Впрочем, концентрироваться на онлайне не готовы и представители музыкальной сферы.

По утверждению генерального директора концертного агентства «Светлая музыка», которому Петербург обязан фестивалями «Стереолето» и «Части света», Ильи Бортнюка, онлайн-концерты — опыт, который можно получить в качестве эксперимента, но который быстро наскучит.

«Это как заниматься сексом в реальности и онлайн. Попробовать можно, но это никогда в жизни не заменит реальное общение. На таком концерте не сделаешь крутой звук, и музыканты чувствуют себя странно», — пояснил он.

Ближайший из планируемых им фестивалей — «Стереолето 2021» — предполагается провести «в нормальном формате с публикой». По наблюдениям организаторов, люди хотя и боятся, но на концерты ходят, и мало кто в зале пренебрегает масками.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

