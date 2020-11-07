Платную парковку на Рубинштейна планируют сделать круглосуточной и дорогой

Зона платной парковки на улице Рубинштейна, которая появится там с декабря, будет работать в круглосуточном режиме ориентировочно с весны. До тех пор платить надо будет на общих основаниях — до 20.00.



О планах сделать платный режим круглосуточным «Фонтанке» 7 ноября рассказал глава Центрального района Максим Мейксин. По его словам, одновременно будут подняты тарифы на парковку на улице Рубинштейна. С декабря парковка заработает в том же графике, что и вся пилотная зона — с 08.00 до 20.00. «Переходный период делаем специально, чтобы жители, которые ставят вечером свои машины, могли адаптироваться и получить льготные разрешения, — уточнил Мейксин. — За счёт «оцифровки» улицы и разграничения мест, где парковка разрешена и запрещена, уже с декабря будут автоматически выставляться штрафы нарушителям. Начнут ездить автомобили и фиксировать нарушения, плюс будут установлены видеокамеры». Глава района подчеркнул, что с введением круглосуточного режима введут и круглосуточные объезды парконов.