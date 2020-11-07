Платную парковку на Рубинштейна планируют сделать круглосуточной и дорогой
Зона платной парковки на улице Рубинштейна, которая появится там с декабря, будет работать в круглосуточном режиме ориентировочно с весны. До тех пор платить надо будет на общих основаниях — до 20.00.
О планах сделать платный режим круглосуточным «Фонтанке» 7 ноября рассказал глава Центрального района Максим Мейксин. По его словам, одновременно будут подняты тарифы на парковку на улице Рубинштейна. С декабря парковка заработает в том же графике, что и вся пилотная зона — с 08.00 до 20.00. «Переходный период делаем специально, чтобы жители, которые ставят вечером свои машины, могли адаптироваться и получить льготные разрешения, — уточнил Мейксин. — За счёт «оцифровки» улицы и разграничения мест, где парковка разрешена и запрещена, уже с декабря будут автоматически выставляться штрафы нарушителям. Начнут ездить автомобили и фиксировать нарушения, плюс будут установлены видеокамеры». Глава района подчеркнул, что с введением круглосуточного режима введут и круглосуточные объезды парконов.
Ранее стало известно, что Рубинштейна будет включена в зону платной парковки с 7 декабря. Перед этим местные жители неоднократно просили навести порядок на этой самой барной улице города. Некоторые попытки регламентировать жизнь, особенно ночную, на самой барной улице города уже предпринимаются. С 20 октября введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22.00 пятницы до 8.00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье. Но, как сообщала «Фонтанка», в первые дни действия новых правил гости барной магистрали их проигнорировали.
Сейчас в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на тех улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год может вырасти вдвое, но речь именно о предельных значениях.
КРТИ лишь в этом году получил возможность штрафовать нарушителей в пилотной зоне платной парковки в центре Петербурга, созданной еще 5 лет назад. С новыми возможностями пришли и новые проблемы: «Фонтанка» писала о случаях, когда автовладельцам начисляют один штраф за другим, считая нарушение завершенным в конце каждого дня, а также о том, как штрафуют инвалидов. Кроме того, угроза наказания заставила петербуржцев идти московским путем — снимать с припаркованных машин госномера.