Как Смольный раскошеливает водителей на бесплатных парковках

Фото: Дарья Федорова/«Коммерсантъ»

О штрафах за стоянку на предназначенных для инвалидов местах «Фонтанке» сообщили читатели. За каждую парковочную сессию комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) начисляет по 3000 рублей. Единственная вина водителей в том, что они подчинились федеральным правилам регистрации автомобилей. Соцзащитное веяние Кремля до Петербурга еще не дошло.

После отмены парковочных разрешений для инвалидов и их водителей в Петербурге право стоянки на отмеченных местах давал желтый опознавательный знак. Его выдавали поименно в медико-социальной экспертизе. С 1 июля этот неудобный способ отменили поправками в ФЗ, его сменила упрощенная процедура. Через госуслуги достаточно зарегистрировать автомобиль в федеральном реестре инвалидов (ФРИ) с указанием госномера, марки и модели. Его преимущество — в объединении данных регионов в одной базе. Внесенное в реестр транспортное средство получает право на бесплатную парковку по всей стране.



Реестром ведает Пенсионный фонд, он же содержит единую базу данных и позволяет оперативно узнать, зарегистрирована ли машина. Проверка занимает пять секунд, реестр выдает информацию вот в таком виде.

Это скриншот проверки госномера, принадлежащего одному из читателей «Фонтанки». Мать Юрия — инвалид, у нее был именной опознавательный знак. После поправок в ФЗ Юрий внес данные в ФРИ через госуслуги и в тот же день, 2 августа, получил ответ о регистрации машины в реестре. В сентябре на Юрия посыпались штрафы от КРТИ за неоплаченную парковку. Их он оплатил, но в октябре комитетский родник не иссяк. К середине месяца Юрию привалило еще четыре штрафа.

Петербуржец сел за телефон, дозвонился до Центра управления парковками и КРТИ и услышал, что из аналогичных жалоб можно построить Китайскую стену.

«В неформальном разговоре сотрудница КРТИ признала, что доступа к федеральному реестру инвалидов у комитета нет, и когда появится — неизвестно, — говорит Юрий. — А напоследок чиновница дала совет, подкупивший своей новизной: дескать, пишите претензию — отменим штраф».



Формально знак «Инвалид» еще имеет самостоятельную юридическую силу. Для их владельцев действует переходный период до 1 января 2021 года, чтобы все успели зарегистрироваться в ФРИ. На данный момент в федеральном законе о социальной защите инвалидов указано, что бесплатно пользоваться парковочным местом для инвалидов может водитель автомобиля, внесенного в реестр и имеющего тот самый желтый опознавательный знак. Но он может быть установлен как сзади машины, так и спереди. У читателя Юрия, например, знак расположен спереди.

Смольный под обоснование штрафа для занимающих инвалидные места автомобилей подвел им же разработанную и ничем не регламентированную рекомендацию.

«С учетом технической особенности фотофиксации транспортных средств опознавательный знак следует размещать в левой части заднего стекла автомобиля», — инструктирует Центр управления парковками пользователей.

В комментарии «Фонтанке» комитет по развитию транспортной инфраструктуры признал, что у него нет доступа к федеральному реестру инвалидов.



«В настоящее время прорабатывается вопрос организации информационного обмена между системой администрирования Единого городского парковочного пространства и ФРИ. С этой целью КРТИ в комитет по информатизации и связи направлена заявка на финансирование работ по реализации обмена», — говорится в ответе комитета.

Принцип «штрафуем, а потом разберемся» чиновники тоже не отрицают. Перед выставлением счетов по 3000 рублей каждый они не утруждают себя ручной проверкой ФРИ. Зато, по их утверждению, Центр управления парковками держит подобные читательским случаи «на контроле».

«Контактный центр в индивидуальном порядке прорабатывает обращения инвалидов для того, чтобы впоследствии исключить их участие в процессе обжалования вынесенных постановлений об административных правонарушениях», — говорят в КРТИ. Они обещают отменять штрафы, если их проверка — после жалобы автомобилиста — подтвердит, что машина внесена в реестр инвалидов и в салоне присутствовал опознавательный знак.

«Фонтанка» уже писала о способах Смольного относить в записные штрафники петербуржцев, исправно вносящих деньги за платную парковку. Им начисляют сотни тысяч рублей за стоянку. Достается даже автовладельцам, которые не пользовались своим транспортом и готовы это подтвердить.



По данным ГАС «Правосудие», в октябре районные суды регистрируют в среднем по 20 жалоб на штрафы КРТИ за платную парковку. Общее число оспоренных взысканий с конца мая, когда заработал конвейер, превышает 1600 на сумму почти пять миллионов рублей.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

