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07.11.2020 00:40
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Пьяный мужчина в трусах задержан в элитном поселке под Выборгом по подозрению в стрельбе по ребенку

Житель элитного поселка под Выборгом выразил недовольство, открыв стрельбу в сторону ребенка на глазах его матери. Историю неприятного знакомства, закончившегося задержанием, публикует 47news.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. О нем заявила жительница поселка Матросово. По ее словам, неизвестный мужчина стрелял в ее сына на улице Тихой. Мальчик не пострадал, и они успели уехать с места происшествия, добавила женщина.

«Я поехала встречать сына, ему девять лет, он катался на велосипеде. Мы как раз встретились возле хорошего двухэтажного дома. Пока разговаривали, оттуда выскочил какой-то ненормальный, стал что-то невнятное кричать и выстрелил из пистолета в сторону сына. Я успела, конечно, выкрикнуть, мол, в чем дело, но потом схватила сына и быстро уехала. Вдогонку услышала, что фары моей машины ослепили его дом», — рассказала она журналистам.

По информации издания, оружие на ребенка направил 55-летний обладатель коттеджа на указанной улице по фамилии Филиппов. Перед сотрудниками полиции, которые прибыли на задержание, он предстал в одних трусах. Подобранный не по ноябрьской погоде образ можно объяснить тем, что его грел алкоголь.

Как отмечает 47news, поселок Матросово совсем не эконом-класса. Там живут достаточно состоятельные люди, в том числе и Филиппов, черный «Мерседес» которого известен многим местным жителям. Также большинству известны его характер и поведение.

Издание пишет, что после инцидента поселковый чат заполнили десятки смс-сообщений, посвященных Филиппову. Там можно прочитать истории о том, как он якобы угрожал людям то собакой, а то и ружьем.

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Комментарии (6)

Nerevar
Алкоголь? Ну, тогда всё понятно. Впьяном угаре можно всяко натворить.
Nafanka
Да... уж... распустились Филипповы без Петрова... ))) ФЪ! У вас же "длинные руки" и "осведомлённые источники" - "прокачайте" кто это Быдло-Филиппов, на какой "теме поднялся"... ))) По-правде сказать, на своей территории и в своём доме он мог быть и БЕЗ трусов... и даже в таком виде имел полное право выйти к "гостям"... А ещё по-правде... так очень бесят такие водятлы которые светят своими фарами в окна домов/квартир и долго выясняют отношения под окнами домов/квартир... Возможно, это тот роковой случай, когда "встретились два одиночества" Быдло-Филиппов и Быдло-Мамаша... Хрен их теперь разберёт... )))
Skazochny
Филиппов не прокурорский случаем?
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