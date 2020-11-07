Пьяный мужчина в трусах задержан в элитном поселке под Выборгом по подозрению в стрельбе по ребенку

Житель элитного поселка под Выборгом выразил недовольство, открыв стрельбу в сторону ребенка на глазах его матери. Историю неприятного знакомства, закончившегося задержанием, публикует 47news.



Инцидент произошел вечером 6 ноября. О нем заявила жительница поселка Матросово. По ее словам, неизвестный мужчина стрелял в ее сына на улице Тихой. Мальчик не пострадал, и они успели уехать с места происшествия, добавила женщина.



«Я поехала встречать сына, ему девять лет, он катался на велосипеде. Мы как раз встретились возле хорошего двухэтажного дома. Пока разговаривали, оттуда выскочил какой-то ненормальный, стал что-то невнятное кричать и выстрелил из пистолета в сторону сына. Я успела, конечно, выкрикнуть, мол, в чем дело, но потом схватила сына и быстро уехала. Вдогонку услышала, что фары моей машины ослепили его дом», — рассказала она журналистам.

