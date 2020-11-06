«Спутник V» поступит в Москву для массовой вакцинации в выходные

«Спутник V» для массовой вакцинации поступит в столицу, как ожидается, в ближайшие выходные. Об этом 6 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы. Это небольшая партия, порядка шести тысяч. А на следующей неделе уже пойдет одна серия в 30 тысяч доз, вторая — 40 тысяч, процентов 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% — в регионы», — поделился информацией с «Интерфаксом» Гинцбург.

