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06.11.2020 19:36
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«Спутник V» поступит в Москву для массовой вакцинации в выходные

«Спутник V» для массовой вакцинации поступит в столицу, как ожидается, в ближайшие выходные. Об этом 6 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы. Это небольшая партия, порядка шести тысяч. А на следующей неделе уже пойдет одна серия в 30 тысяч доз, вторая — 40 тысяч, процентов 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% — в регионы», — поделился информацией с «Интерфаксом» Гинцбург.

По его словам, производство наращивает объём вакцины, её выпускают уже на трёх площадках, вскоре к процессу подключится четвёртая. 6 ноября стало известно, что «Спутник V» будет изготавливать с 2021 года петербургская компания «Фармасинтез-Норд».

Пункты массовой вакцинации готовятся к открытию и в Московской области, добавил глава Центра им. Гамалеи.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Сезон отлова москвичей прошу считать открытым
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