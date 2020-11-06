Власти Австрии закроют «радикальные мечети» в ответ на теракт в Вене

Австрия рассказала об ответе властей страны на произошедший в начале ноября теракт.
«Министр образования Сюзанна Рааб и министр внутренних дел Карл Нехаммер объявили о закрытии «радикальных мечетей» после теракта в Вене», — сообщает 6 ноября австрийское агентство печати APA.
Министры провели переговоры с президентом сообщества исламской веры в Австрии Юмитом Вуралом. Глава организации отметил, что для австрийских мусульман «как никогда важно» осудить произошедший теракт и насилие. Он также призвал сторонников ислама к единству. Сколько мечетей будет распущено, не сообщается.
Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, в результате были убиты 4 человека, еще 22 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Застреленный мужчина имел гражданство Северной Македонии и Австрии. Он уже ранее был судим за причастность к ИГ.