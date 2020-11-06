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06.11.2020 10:06
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Заснул в машине, очнулся в тоннеле. Поездка в такси обошлась военному инженеру в Петербурге в 300 тысяч

Не все обстоятельства дороги домой вспомнил в полиции 37-летний житель Петербурга. О них ему напомнила выписка с карты.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, в полицию Центрального района накануне около 16 часов пришел инженер одного из исследовательских центров Минобороны. Он рассказал, что 3 ноября посидел с друзьями в кафе на Жуковского. Вышел около 23 часов и сел в такси. Очнулся мужчина уже в полпятого утра в тоннеле на Синопской набережной. Мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и наличных денег в размере 2300 рублей. Он поймал машину и доехал до дома. Когда же он проснулся уже днем, то выяснил, что с его карт были списаны за ночь 308 тысяч рублей.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (13)

263995131
Смешно такое читать... Если ты идёшь в такое место то не обессудь, если тебе выбьют свежевставленную керамику или ограбят на 300 тыс. Есть же много способов отдыхать без баров и ночных клубов!
Я за ЗОЖ
Wert
Один из методов перераспределения прибавочной стоимости и его ,пока ,никто не отменял.
lamer
Злые вы все. На его месте мог быть каждый. Таксер мог водички с веществами подсунуть.
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