Заснул в машине, очнулся в тоннеле. Поездка в такси обошлась военному инженеру в Петербурге в 300 тысяч

Не все обстоятельства дороги домой вспомнил в полиции 37-летний житель Петербурга. О них ему напомнила выписка с карты.



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, в полицию Центрального района накануне около 16 часов пришел инженер одного из исследовательских центров Минобороны. Он рассказал, что 3 ноября посидел с друзьями в кафе на Жуковского. Вышел около 23 часов и сел в такси. Очнулся мужчина уже в полпятого утра в тоннеле на Синопской набережной. Мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и наличных денег в размере 2300 рублей. Он поймал машину и доехал до дома. Когда же он проснулся уже днем, то выяснил, что с его карт были списаны за ночь 308 тысяч рублей.

