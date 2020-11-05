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05.11.2020 22:32
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Пожар в особняке на Моховой обуздали за два с половиной часа

Спасатели локализовали пламя в горящем особняке на Моховой улице в Петербурге вечером 5 ноября. Дополнительные силы пожарных больше не требуются.

ГУ МЧС по Петербургу

Как сообщает ГУ МЧС региона, к десяти часам вечера было принято решение заявить отказ от повышенных номеров сложности и отпускать часть спасателей. С начала пожара к этому моменту прошло 2,5 часа. О пострадавших пока не сообщается.

Горело на двух этажах особняка на углу Моховой и Чайковского. Последней, десять лет назад, корпуса занимала онкологическая больница. Здание построено в XIX веке и охраняется как памятник. Особняк горит второй раз за полгода, его судьба на уровне города все еще не определена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Игорь Саблин
Судьба города и страны так и не определена...
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