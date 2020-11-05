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05.11.2020 20:10
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УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой и не наказывать за случайное попадание

Футбольным судьям могут вернуть право самим определять, была ли умышленная игра рукой. Как сообщает Associated Press в четверг, 5 ноября, соответствующее предложение направил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Всегда должен сохраняться дух игры, поэтому я считаю, что возвращение к предыдущей формулировке, возможно пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки, следует принять во внимание», — сообщил руководитель УЕФА.

Чеферин считает, что нынешняя трактовка правила отличается от первоначального смысла, вложенного в него, так как голы часто отменяются из-за случайных касаний мяча рукой или кистью.

Правила изменили в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Глава УЕФА надеется, что на заседании IFAB в начале следующего года правило может быть вновь пересмотрено.

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Комментарии (1)

263888341
А специально для Российской сборной, надо ввести «правило игры ногой» и не засчитывать голы, за случайное попадание
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