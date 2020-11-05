УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой и не наказывать за случайное попадание

Футбольным судьям могут вернуть право самим определять, была ли умышленная игра рукой. Как сообщает Associated Press в четверг, 5 ноября, соответствующее предложение направил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



«Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Всегда должен сохраняться дух игры, поэтому я считаю, что возвращение к предыдущей формулировке, возможно пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки, следует принять во внимание», — сообщил руководитель УЕФА.