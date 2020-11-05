Суд признал незаконным разрешение на строительство дворца бракосочетания на «Рожке» напротив лавры

Городской суд Петербурга 5 ноября признал незаконным разрешение на строительство частного дворца бракосочетания на вдающемся в Неву полуострове в створе Таллинской улицы, неофициально получившем название «Рожок». Об этом «Фонтанке» сообщил один из истцов, Павел Шапчиц.

Суд отменил сразу три документа: разрешение на строительство, градостроительный план земельного участка и положительное заключение комитета по охране памятников. Решение вступило в силу.

Шапчиц отметил, что ключевой перелом произошел в июне 2020 года, когда суд во второй инстанции оставил в силе январское решение Горсуда о признании недействующим проекта планировки территории. Тогда же решение вступило в силу.