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05.11.2020 18:15
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Суд признал незаконным разрешение на строительство дворца бракосочетания на «Рожке» напротив лавры

Городской суд Петербурга 5 ноября признал незаконным разрешение на строительство частного дворца бракосочетания на вдающемся в Неву полуострове в створе Таллинской улицы, неофициально получившем название «Рожок». Об этом «Фонтанке» сообщил один из истцов, Павел Шапчиц.

Суд отменил сразу три документа: разрешение на строительство, градостроительный план земельного участка и положительное заключение комитета по охране памятников. Решение вступило в силу.

Шапчиц отметил, что ключевой перелом произошел в июне 2020 года, когда суд во второй инстанции оставил в силе январское решение Горсуда о признании недействующим проекта планировки территории. Тогда же решение вступило в силу.

Напомним, разрешение на строительство МФЦ «Невский дворец бракосочетания» было выдано в июле 2018 года. Проект предусматривал строительство на инвестиционных условиях.

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Комментарии (3)

260741301
Странно, ведь в правоустанавливающих документах чётко сказано: "плодитесь и размножайтесь!".
Nafanka
Лавра пишется с большой буквы...
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