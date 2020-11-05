Желающий стать островитянином и раствориться в густых зарослях самец косули неожиданно для себя превратился в пленника. На пути к мечте его остановили прутья металлического забора. История спасения дикого зверя появилась на информационной странице комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти 5 ноября.

«Наши районные сотрудники совместно со спасателями вызволяли самца косули из забора Выборгского парка Монрепо. Бедняга застрял между металлическими прутьями. Сильно повредиться не успел — вовремя заметили и сообщили граждане по телефону «112», — рассказали о спасательной операции в ведомстве.

Судя по видеозаписи, чтобы высвободить дикого зверя, спасателям пришлось деформировать прутья металлического забора. Как только они перестали сжимать туловище самца, тот стремительно покинул место своего временного заточения.



В областном комитете отметили, что представители этого вида замечены на парковой территории не первый раз. По данным ведомства, их привлекают густые заросли острова Твердыш.

