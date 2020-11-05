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05.11.2020 13:05
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Забор парка Монрепо пленил косулю на пути к островной жизни и зарослям Твердыша

Желающий стать островитянином и раствориться в густых зарослях самец косули неожиданно для себя превратился в пленника. На пути к мечте его остановили прутья металлического забора. История спасения дикого зверя появилась на информационной странице комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти 5 ноября.

Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области / Охотнадзор/47 /vk.com

«Наши районные сотрудники совместно со спасателями вызволяли самца косули из забора Выборгского парка Монрепо. Бедняга застрял между металлическими прутьями. Сильно повредиться не успел — вовремя заметили и сообщили граждане по телефону «112», — рассказали о спасательной операции в ведомстве.

Судя по видеозаписи, чтобы высвободить дикого зверя, спасателям пришлось деформировать прутья металлического забора. Как только они перестали сжимать туловище самца, тот стремительно покинул место своего временного заточения.

В областном комитете отметили, что представители этого вида замечены на парковой территории не первый раз. По данным ведомства, их привлекают густые заросли острова Твердыш.

Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области / Охотнадзор/47 /vk.com

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Комментарии (8)

Ser_N0771
Навеяло:
— Заяц, значит, в овраг — лиса следом. Заяц в лесок — лиса за ним! Тогда заяц между двух берёзок сигани. Лиса следом — да и застрянь! Заклинись меж берёзок-то: трык-брык, трык-брык — ни с места. То-то ей беда! А заяц стоит рядом и сурьёзно говорит ей: «Хочешь», — говорит, — «я всю твою девичью честь сейчас нарушу?» (дружинники смеются) — «Ах, что ты, что ты, сусед, разве можно, страм-то какой мне! Пожалей», — говорит. — «Тут жалеть некогда», — заяц ей — и нарушил. (хохочет с дружинниками)
— Между двух берёз… зажал?
— Зажал.
— И нарушил?
— И нарушил! (хохочет пуще прежнего)
(с) фильм Александр Невский
мухомор
Администрация парке сейчас победит улучшать-исправлять ситуацию. Нет, не забор уберут или заменят на нормальный. Закатают существующий в сетку-рабицу.
_angus_
Слушайте, а этот вот чёртов забор -- этого вообще чья гениальная идея? С какого он там вообще отгораживает большую часть парка?
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