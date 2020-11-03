Средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку в Петербурге, составила в третьем квартале 5,6 млн рублей

Средний бюджет покупки в ипотеку в третьем квартале составил 5,6 млн рублей, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость». При этом госпрограмма по субсидированию ставки до 6,5% увеличила аппетиты покупателей: спрос сместился со студий в сторону «однушек» и двухкомнатных квартир.

В структуре ипотечных сделок в Петербурге с июля по сентябрь 2020 года студии занимают 23%, однокомнатные квартиры — 44%, двухкомнатные — 25%, трехкомнатные и более — 8%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля студий снизилась — ранее она составляла 29%. Произошло это за счет увеличения доли одно- и двухкомнатных квартир. При этом спрос вырос во всех типах жилья — об этом говорят активность покупателей и рост покупок жилья в ипотеку.