Средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку в Петербурге, составила в третьем квартале 5,6 млн рублей
Средний бюджет покупки в ипотеку в третьем квартале составил 5,6 млн рублей, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость». При этом госпрограмма по субсидированию ставки до 6,5% увеличила аппетиты покупателей: спрос сместился со студий в сторону «однушек» и двухкомнатных квартир.
В структуре ипотечных сделок в Петербурге с июля по сентябрь 2020 года студии занимают 23%, однокомнатные квартиры — 44%, двухкомнатные — 25%, трехкомнатные и более — 8%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля студий снизилась — ранее она составляла 29%. Произошло это за счет увеличения доли одно- и двухкомнатных квартир. При этом спрос вырос во всех типах жилья — об этом говорят активность покупателей и рост покупок жилья в ипотеку.
Напомним, что программа государственного льготного кредитования в Петербурге распространяется только на новые квартиры стоимостью до 12 млн рублей. Традиционно сделки с таким бюджетом составляют примерно 95% на первичном рынке.
— В сегменте более дорогих квартир ситуация с введением программы льготного кредитования сильно не изменилась, — прокомментировала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость». — Квартиры дороже 12 млн рублей по ипотеке покупают 55% клиентов, 29% пользуются рассрочкой, оставшиеся — это 100%-ная оплата.