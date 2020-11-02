Рота скорых встала у Александровской больницы. Мощностей не хватает
Читательница «Фонтанки» сняла длинную очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы. Она насчитала больше десяти машин.
«Была в шоке сегодня в Александровской больнице, приносила передачку, увидела очередь из скорых 11 штук. Пока обратно шла, приехала 12-я. Обычно каждый день было штуки три», — рассказала она «Фонтанке» 2 ноября и прислала снимки.
Как объяснил на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец — понедельник традиционно пиковый день для медицинской системы города и именно с этим связаны очереди из скорых.
«Несмотря на то что руководители стационаров усиливают работу приемных отделений, выставляя дополнительный персонал, их проходимость все равно ограничена. Например, в приемном есть один аппарат КТ, поэтому приходится ждать, пока исследование будет выполнено каждому пациенту», — рассказал Лисовец.