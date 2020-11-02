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02.11.2020 15:41
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Рота скорых встала у Александровской больницы. Мощностей не хватает

Читательница «Фонтанки» сняла длинную очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы. Она насчитала больше десяти машин.

«Была в шоке сегодня в Александровской больнице, приносила передачку, увидела очередь из скорых 11 штук. Пока обратно шла, приехала 12-я. Обычно каждый день было штуки три», — рассказала она «Фонтанке» 2 ноября и прислала снимки.

Как объяснил на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец — понедельник традиционно пиковый день для медицинской системы города и именно с этим связаны очереди из скорых.

«Несмотря на то что руководители стационаров усиливают работу приемных отделений, выставляя дополнительный персонал, их проходимость все равно ограничена. Например, в приемном есть один аппарат КТ, поэтому приходится ждать, пока исследование будет выполнено каждому пациенту», — рассказал Лисовец.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (5)

Андрей К._5e4ce28835681
Я не понимаю, что, так трудно было построить временные боксы для приёма ковидных больных?
Yohoho2019
Чо из шока то вывели ее?
Skazochny
А чего то как то уже всё фиолетово...
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