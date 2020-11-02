Читательница «Фонтанки» сняла длинную очередь из машин скорой помощи у Александровской больницы. Она насчитала больше десяти машин.

«Была в шоке сегодня в Александровской больнице, приносила передачку, увидела очередь из скорых 11 штук. Пока обратно шла, приехала 12-я. Обычно каждый день было штуки три», — рассказала она «Фонтанке» 2 ноября и прислала снимки.

Как объяснил на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец — понедельник традиционно пиковый день для медицинской системы города и именно с этим связаны очереди из скорых.