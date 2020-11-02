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02.11.2020 10:58
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В Москве — 53, в Петербурге — 1. Коронавирусная смертельная статистика за 2 ноября

Смерть одного человека признали гибелью от коронавируса в Петербурге 2 ноября. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Всего за сутки в регионах России зафиксировали 238 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Больше всего в столице — 53. Петербург, традиционно в понедельник, оказывается в конце таблицы смертельной статистики, что, однако, не говорит о том, что за сутки в городе не было смертей от COVID-19.

За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода. В Петербурге с начала пандемии скончались 3873.

За сутки в Санкт-Петербурге выявлено 923 новых случая заболевания коронавирусом, что обновило антирекорд по статистике в городе.

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Комментарии (5)

daisychain
А что ж так, в Москве-то и масочки, и перчаточки, и изоляция синей изолентой.
А вот всё равно косит граждан ужасный непостижимый вирус. Тут давеча говорили, что еще очки надо надевать. Хоть плюсовые, хоть минусовые, хоть солнечные. И тогда уж точно победимЪ!
Do-Mi-Nor
Как еще заболевают по выходным, не понятно....
Виктор Наворски
Вангую заголовок статьи через полчаса "Санкт-Петербург опять в антилидерах по статистике". Так ведь, Фонтанка? Придумайте что-нибудь, так ведь не интересно, да?
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