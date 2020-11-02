В Москве — 53, в Петербурге — 1. Коронавирусная смертельная статистика за 2 ноября

Смерть одного человека признали гибелью от коронавируса в Петербурге 2 ноября. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Всего за сутки в регионах России зафиксировали 238 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Больше всего в столице — 53. Петербург, традиционно в понедельник, оказывается в конце таблицы смертельной статистики, что, однако, не говорит о том, что за сутки в городе не было смертей от COVID-19.

За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода. В Петербурге с начала пандемии скончались 3873.

