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02.11.2020 10:39
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Евро на бирже обновил максимум с 2014 года, доллар взял планку в 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже утром 2 ноября поднялся до уровня более 80 рублей. В предыдущий раз доллар превышал этот показатель 30 марта.

Евро на бирже обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись выше 93,7 рубля.

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Комментарии (19)

260642921
Зато у нас новая Конституция и обнуленный президент. То есть стабильность - назло всем внешним и внутренним врагам.
Danik
Можно все поднимать, Россия - страна возможностей с развитой экономикой. Совсем край потеряли ребята! Аидно, что ничего и никого не бояться!
263973551
Красная цена доллара 3 рубля. Это уже искусственно составляют курс, чтобы быть в шоколаде, а народ с голой жопой оставить
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